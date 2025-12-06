الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفعيل مشروع استراتيجي جديد بدءًا من غد الأحد، يهدف إلى تبسيط إجراءات تجديد رخص المركبات للمواطنين، والقضاء على الحاجة لاستخراج المستندات الورقية التقليدية.

أوضح وزير الاتصالات، على هامش جولته التفقدية وافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية بمحافظة الدقهلية، أن النظام الجديد ينهي المطالبة بتقديم المستندات الورقية عند تجديد رخصة المركبة، وعلى رأسها شهادة براءة الذمة.

وأكد طلعت أن التعاون بين وزارتي الاتصالات والداخلية والنيابة العامة أسفر عن ربط إدارات المرور بالنيابة، بحيث تظهر أمام موظف المرور على الشاشة كافة بيانات المركبة وموقف سداد المخالفات المستحقة بشكل لحظي وفوري، مما يتيح التحقق الإلكتروني من موقف المخالفات.

وأضاف الوزير أن هذا التطبيق يمثل نموذجاً عملياً للحكومة التشاركية اللاورقية، ويعكس فلسفة التحول الرقمي القائمة على مبدأ: عدم مطالبة المواطن بالحصول على مستند من جهة حكومية لتقديمه إلى جهة حكومية أخرى، بل على إتاحة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مباشر وآمن.

وأشار طلعت إلى أن هذا الربط الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمة بشكل كبير، والحد من التكدس داخل وحدات المرور، مؤكداً استمرار العمل على تفعيل المزيد من الخدمات الرقمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وكان المهندس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصل إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم السبت، لبدء جولته داخل المحافظة، وكان في استقباله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد اللواء طارق مرزوق على التزام المحافظة بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

بدأ وزير الاتصالات جولته فى الدقهلية بتفقد موقع الفايبر المغذي لسنترال المنصورة بجوار مضرب بهرند حي شرق المنصورة، وتفقد شركة قمم، ومركز المبيعات بسنترال شرق المنصورة، ومدرسة WE أمام المستشفى الدولي.

كما تفقد وزير الاتصالات مستشفى صدر المنصورة لمتابعة منظومة التشخيص عن بعد، ومكتب بريد المنصورة الرئيسي بشارع الثانوية، ثم يتوجه إلى جامعة المنصورة – مبنى كريتيفا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والمحافظة.