"سيلفي" تاريخي بالأقصر.. سفيرة أمريكا وزوجة السفير البريطاني بمعبد إسنا (صور)

كتب : محمد محروس

02:26 م 06/12/2025
    السفيرة الأمريكية وزوجة السفير البريطاني1
    السفيرة الأمريكية وزوجة السفير البريطاني2
    السفيرة الأمريكية وزوجة السفير البريطاني

الأقصر - محمد محروس:

التقطت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، هيرو مصطفى، وزوجة السفير البريطاني، اليوم السبت، صورة سيلفي داخل معبد خنوم بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك خلال زيارة رسمية لتفقد أعمال التطوير الجارية بالمعبد.

وجاءت الزيارة بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الذي رافق الوفد خلال جولتهم داخل المعلم الأثري، مستعرضًا جهود الدولة في ترميم الموقع وإبرازه بالشكل الذي يليق بقيمته التاريخية.

وتجولت السفيرة الأمريكية وزوجة السفير البريطاني داخل أروقة المعبد، حيث أبدتا إعجابهما بالنقوش والعمارة الفريدة، كما استمعتا لشرح مفصل حول ما تم تنفيذه من أعمال ترميم وتطوير خلال الفترة الماضية.

وتأتي الزيارة في إطار دعم التعاون السياحي والثقافي بين مصر والدول الصديقة، وتسليط الضوء على ما تشهده الأقصر من انتعاش سياحي وحراك كبير في مشروعات تطوير المواقع الأثرية.

سيلفي تاريخي بالأقصر السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى زوجة السفير البريطاني معبد خنوم بمدينة إسنا

