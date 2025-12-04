الأقصر تحسم الجدل: لا منع لـ"الجلباب" في الديوان العام (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

"مات وهو نفسه في ساندوتش جبنة".. بهذه الكلمات التي تقطر ألمًا، لخصت الدكتورة فاتن، والدة السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك، مأساة فقدان نجلها داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة، كاشفة عن تفاصيل موجعة للحظات الأخيرة وتجاوزات جسيمة شابت تنظيم البطولة.

الأم المكلومة روت لـ"مصراوي" أن ابنها، الذي كان ملتزمًا بنظام غذائي صارم استعدادًا للبطولة، رحل جائعًا لحلم بسيط وللقب بطل الجمهورية.

وقالت والدموع تخنق صوتها: "سلمتكم ابني أمانة ومحفظتوش عليها.. كان بيحلم يدخل المنتخب ويطلع في التليفزيون، بس أنا اللي طلعت أنعاه وقلبي محروق".

وعن تفاصيل "الدقائق القاتلة"، أكدت الأم أن نجلها أنهى سباقه، وخلال فترة الراحة للسباق التالي، صرخ أحد اللاعبين: "في لاعب تحت".

وهنا تكشفت الكارثة؛ إذ لم تجد الأم سيارة إسعاف لإنقاذ الموقف، وقالت: "بحثوا عن الإسعاف فلم يجدوها، حضرت بعدما توقف قلب ابني.. روحه راحت وأخدت روحي معاه".

ولم تتوقف المأساة عند غياب الإسعاف، بل أشارت الأم إلى وجود "مظلة" حجبت رؤيتها للمسبح من المدرجات، مما منعها من متابعة نجلها وهو يغرق. ووجهت اتهامًا مباشرًا وصريحًا للجميع قائلة: "لابد من محاسبة اتحاد السباحة كله وليس المنقذ فقط.. ربنا يحرق قلب كل واحد تهاون في حق ابني".

وفي مشهد وداع يدمي القلوب، استعادت الأم آخر كلماته لها قبل دخول الاستاد: "قالي يا ماما لو بصيتي في الماية هتشوفي قمرين.. واحد في السما والتاني يوسف".

رحل "القمر الثاني" غارقًا، ولم يتبقَ للأم سوى دعوة بالقصاص وعبارة رددتها بمرارة: "مش طالبة أي حاجة في الدنيا غير حقه".





