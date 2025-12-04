الدقهلية - رامي محمود:

وسط حالة من الحزن خيمت على قرية ميت العامل بمركز أجا، تحول سرادق عزاء الحاجة سبيلة علي عجيزة، المعروفة بـ "سيدة العطاء"، إلى ساحة لتكريم الوفاء الوطني، حيث توافدت القيادات التنفيذية والرموز الدينية لتقديم واجب العزاء في السيدة التي تبرعت سابقًا بكامل ثروتها لمصر.

وقد انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ونائبه الدكتور أحمد العدل، إلى مقر العزاء المقام أمام منزل الأسرة، حيث استقبلهما أبناء وأحفاد الراحلة.

وعبر المحافظ عن حزنه العميق لرحيل "إحدى رائدات العمل الخيري بالمحافظة"، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ولم يقتصر الحضور على الشق الرسمي، فقد شارك القارئ الشيخ محمود الشحات أنور في إحياء ليلة العزاء، مؤكدًا في كلمات مؤثرة أن تواجده جاء "تقديرًا لعطائها، وكونها سيدة وطنية قدمت لمصر دون مقابل".

وتعيد وفاة الحاجة سبيلة إلى الأذهان موقفها الوطني في مارس 2017، حين تبرعت بكل ثروتها لصالح صندوق "تحيا مصر".

وهو الموقف الذي قوبل بتقدير رئاسي رفيع، حيث استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية وكرمها خلال احتفالية يوم المرأة المصرية آنذاك، تقديرًا لتضحيتها وتفانيها.

وكان أهالي قرية ميت العامل قد شيعوا جثمان الفقيدة عقب صلاة الظهر من مسجد رسلان، في مشهد جنائزي مهيب يعكس مكانة الراحلة في قلوب محبيها، لتوارى الثرى في مقابر العائلة، تاركةً خلفها سيرة عطرة ونموذجًا في البذل.