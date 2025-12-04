اقفوا جنب مصر.. ابن الحاجة سبيلة المتبرعة بأموالها يكشف وصيتها الأخيرة

كشف أحمد رسلان، ابن الراحلة الحاجة سبيلة علي عجيزة، المعروفة بـ«سيدة العطاء» والتي تبرعت بكامل ثروتها لصالح صندوق تحيا مصر عام 2017، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته، مشيرًا إلى وصاياها التي كانت تركز على الاستمرار في العمل الخيري وخدمة المجتمع.

وقال رسلان في تصريحات لـ مصراوي خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية، إن والدته أوصته وأشقائه بمواصلة التبرع لصندوق تحيا مصر والعمل على تقديم العطاء المستمر لأبناء القرية المحتاجين، مؤكدة أهمية الوقوف بجانب مصر في كل الظروف.

وأضاف نجل الراحلة أن رئاسة الجمهورية وعدد من الجهات السيادية اتصلت لتقديم واجب العزاء، واصفين والدته بأنها «سيدة عطاء أعطت لمصر ووقفت بجانب وطنها في أوقات عصيبة مرت بها البلاد».

وشيع المئات من أهالي قرية ميت العامل بمركز أجا، جثمان الحاجة سبيلة علي عجيزة عقب صلاة الظهر من مسجد رسلان أمام منزل العائلة إلى مقابر العائلة، وسط بكاء وعويل من أبناء الراحلة وأحفادها.

ومن المقرر أن يشارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة في السرادق المقام داخل القرية عقب صلاة العصر.



