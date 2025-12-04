انسحاب اللواء العناني حمودة من سباق الإعادة فى دائرة شبين الكوم

أعلن اللواء العناني حمودة، ابن قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، اليوم الخميس، انسحابه رسميًا من جولة الإعادة في الدائرة الأولى "شبين الكوم"، وذلك قبل أيام من انطلاق السباق الانتخابي الذي يستعد له المرشحون المتأهلون للجولة النهائية.

وقال "حمودة" في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إن خوضه جولة الإعادة أصبح "غير مجدٍ" على حد وصفه، معتبرًا أن العملية الانتخابية "محسومة وغير شريفة" - وفق ما جاء في بيانه- مشيرًا إلى ما قال إنه "تضييق على حملته".

وطالب اللواء العناني حمودة في بيانه، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل، مؤكدًا أن قراره جاء بعد دراسة موقفه الانتخابي والظروف المحيطة بالجولة.

وكانت نتائج الجولة الأولى بالدائرة أسفرت عن دخول الإعادة بين أربعة مرشحين هم:

معتز حجازي بحصوله على 35,771 صوتًا.

شريف الغرابلي بـ 22,125 صوتًا.

إمام الجندي بـ 20,483 صوتًا.

اللواء العناني حمودة بـ 13,602 صوتًا.