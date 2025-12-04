بالصور- أول ظهور لوالد المتهم في جريمة المنشار بأولى جلسات محاكمته

شهدت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم، الظهور الأول لوالد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية المنشار”، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه بـ التستر على نجله وإخفاء أدلة الجريمة وعدم الإبلاغ رغم علمه بما ارتُكب داخل منزل الأسرة.

وظهَر والد المتهم داخل قاعة المحكمة مرتديًا ملابس داكنة، وبدا عليه علامات لا مبالاة واضحة طوال الجلسة، في حين التزم الصمت التام ولم يدلِ بأي تصريحات، مكتفيًا بالجلوس بجوار الحرس.

وتقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى 25 ديسمبر الجاري، بناءً على طلب محامي أسرة المجني عليه، لاستكمال الإجراءات وسداد رسم الادعاء المدني.

وتزامن ذلك مع ما ورد في التحقيقات من شهادات مهمة، أبرزها شهادة عم المتهم الذي أكد أنه سبق وحذّر الأب من قضاء ابنه ساعات طويلة على الهاتف واستخدامه مواقع إلكترونية دون مراقبة، إلا أن الأب رد عليه بأن الابن يستخدم تلك المواقع “للتربح منها”.

وتواصل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام وأهالي الإسماعيلية، الذين يترقبون مسار المحاكمة وكشف جميع خيوط الجريمة المروّعة التي راح ضحيتها تلميذ في المرحلة الإعدادية.