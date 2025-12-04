السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الفيوم رغم ضعف الإقبال

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، في اليوم الثاني للتصويت، إقبالًا ضعيفًا بشكل عام، باستثناء قرى المرشحين في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، التي بدأت فيها عملية التصويت بزخم منذ اليوم الأول.

وسجلت قرى منية الحيط وتطون التابعة للدائرة الثانية (مركز إطسا) أعلى نسبة حضور مقارنة بغيرها، بينما شهدت قرى سيلا وكفور النيل وبني صالح بمركز الفيوم كثافة ملحوظة في المشاركة.

في المقابل، تراجع الإقبال بشكل واضح في دائرة بندر الفيوم (الدائرة الأولى)، فيما برز حضور مكثّف في قرى طبهار والعجميين وأبو كساه وأبو جنشو وشعلان بالدائرة الرابعة التي تضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة.