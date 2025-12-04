إعلان

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الفيوم رغم ضعف الإقبال

كتب : حسين فتحي

12:33 م 04/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    شاب ب سيدة مسنة لتوصيلها إلى لجنتها الانتخاب
  • عرض 3 صورة
    كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، في اليوم الثاني للتصويت، إقبالًا ضعيفًا بشكل عام، باستثناء قرى المرشحين في الدوائر الأولى والثانية والرابعة، التي بدأت فيها عملية التصويت بزخم منذ اليوم الأول.

وسجلت قرى منية الحيط وتطون التابعة للدائرة الثانية (مركز إطسا) أعلى نسبة حضور مقارنة بغيرها، بينما شهدت قرى سيلا وكفور النيل وبني صالح بمركز الفيوم كثافة ملحوظة في المشاركة.

في المقابل، تراجع الإقبال بشكل واضح في دائرة بندر الفيوم (الدائرة الأولى)، فيما برز حضور مكثّف في قرى طبهار والعجميين وأبو كساه وأبو جنشو وشعلان بالدائرة الرابعة التي تضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجان الانتخابية الفيوم مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جوزها اتهمها في شرفها.. كيف يرى الشرع والقانون واقعة فتاة البشعة؟| صور
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
"مجزرة وشرخ في الضلع و8 غرز".. كواليس اشتباكات مباراة الترسانة وأبو قير
88 طعنا من 160.. المحافظات الأكثر تقدمًا بطعون على المرحلة الثانية
تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات