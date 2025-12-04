انقلاب تريلا محملة بالسيراميك أعلى كوبري أسيوط العلوي

شهد كوبري أسيوط العلوي، صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالسيراميك في اتجاه مدينة أسيوط الجديدة، بالقرب من قرية الواسطى، ما أدى إلى تكدس حركة المرور بصينية الواسطى، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقى محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بوقوع الحادث أعلى منتصف صينية الواسطى بمركز الفتح، حيث تسبب في إعاقة مرورية.



وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ووحدات الإنقاذ السريع، إلى جانب قوات الحماية المدنية والنجدة وإدارة المرور، لبدء تفريغ حمولة المقطورة ورفعها لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.