الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استعرض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أبرز محاور خطط تطوير المدينة، والتي تشمل معالجة التحديات المزمنة في البنية التحتية، وتحسين الرؤية البصرية للمناطق السياحية، وتطوير الكورنيش والحدائق العامة، بما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للمدينة.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء نادي روتاري الإسكندرية "سبورتنج"، في ندوة حوارية موسعة بعنوان «حوار مع محافظ الإسكندرية: بين الحاضر والمستقبل»، اليوم الأربعاء، ضمن حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني.

- تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث

وأشار المحافظ إلى تطوير منظومة النقل والمواصلات، من خلال مشروعات تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث، وتطوير ترام الرمل، ما يمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلات.

كما أكد على تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحديث أسطول سيارات الأجرة، وإدخال المركبات الكهربائية مع تحديد نقاط شحنها، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة لتحقيق الانضباط المروري.

- حلول جذرية لأزمة المرور

وأوضح المحافظ تنفيذ حلول جذرية للاختناقات المرورية في المناطق الحيوية، عبر إنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على المواقف العشوائية، وتطوير المحاور والشرايين الرئيسية، مع التوسع في تطبيق الحلول الذكية لإدارة الحركة المرورية.

وأضاف أن المحافظة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومات الأمطار والصرف والطاقة والطرق، من خلال حلول مبتكرة تستند إلى الطبيعة الجغرافية للمدينة، وتنفيذ مشروعات كبرى في الصرف الصحي والطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الأزمات الموسمية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

- ملفات التعليم والصحة

وتطرق المحافظ إلى تطوير منظومة التعليم عبر زيادة عدد الفصول الدراسية وتقليل الكثافات الطلابية، وتدريب المعلمين، إلى جانب دعم المنظومة الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات مثل مستشفى العامرية العام ورأس التين.

- مواجهة العشوائيات وحماية التراث

كما استعرض جهود المحافظة في مواجهة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط والمباني المخالفة، وتطوير الأسواق العشوائية لاستعادة الانضباط في الشوارع عبر إزالة الإشغالات ومواجهة العشوائيات في مناطق مثل الفلكي وباكوس وسيدي جابر وزين العابدين وزعربانة.

وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق البسطاء، مع رفض أي ممارسات تضر بالأمن الاجتماعي، مشددًا على أهمية محاربة الفساد الإداري وفهم احتياجات المواطنين المعيشية.

- دور المجتمع المدني والتعاون مع الحكومة

ونوه المحافظ بأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، والمساهمة في تطوير المداخل الرئيسية للمدينة والحفاظ على هويتها البصرية والتاريخية، بما في ذلك مشروعات ترميم المباني التراثية بمحيط محطة الرمل.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أن اللقاءات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار البناءة، وتعزز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية، حيث أكد المحافظ أن المحافظة تستهدف تحقيق طفرة نوعية ملموسة قبل صيف 2026 تليق بتاريخ ومكانة الإسكندرية.