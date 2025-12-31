قنا 2025 جراحٌ لم تندمل.. من اغتيال طبيب الغلابة إلى 28 حالة هتك عرض

شهدت محافظة قنا خلال عام 2025 سلسلة من القرارات والأحداث البارزة التي تركت أثرًا مباشرًا على المشهد التعليمي والتنموي والإنساني والسياسي بالمحافظة، في عام اتسم بكثرة المتغيرات والملفات الشائكة.

وكان في مقدمة هذه القرارات صدور قرار جمهوري بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، وذلك عقب حملة مطالبات موسعة من الطلاب والباحثين، بسبب تكرار الخلط بينها وبين جامعة الوادي الجديد في المراسلات والمخاطبات الرسمية، وهو ما اعتُبر خطوة لتنظيم الهوية المؤسسية للجامعة وتأكيد ارتباطها الجغرافي بالمحافظة.

وعلى صعيد التنمية الحضرية، انتهت الأجهزة التنفيذية بقنا من تنفيذ أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بتكلفة بلغت نحو 300 مليون جنيه، بهدف توفير متنفس حضاري مجاني للمواطنين، وتحسين المظهر الجمالي والواجهة الحضارية لمدينة قنا، ضمن خطة أوسع لتطوير المناطق المطلة على النيل.

وفي الملف الإنساني، كشفت وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، عن إحباط 11 حالة زواج قاصرات وأطفال، ومنع 10 حالات ختان إناث خلال عام 2025، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي لـ 28 حالة هتك عرض، كما تم العثور على 15 طفلًا مجهولي النسب في شوارع المحافظة والتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية والرعائية.

وشهد العام حادثًا أليمًا هز الأوساط الطبية، بمقتل الطبيب الشاب أبوالحسن رجب، أخصائي النساء والتوليد، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء مشاركته في قافلة طبية بإحدى قرى مركز دشنا، على خلفية مشاجرة ثأرية بالمنطقة. وفي لفتة إنسانية، قرر الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا إطلاق اسم الطبيب الشهيد على وحدة صحية بقريته، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لرسالته الطبية.

سياسيًا، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الانتخابات في جميع دوائر محافظة قنا، عقب احتجاجات تقدم بها عدد من المرشحين وأنصارهم، بسبب رصد مخالفات شابت العملية الانتخابية، من بينها منع بعض مندوبي المرشحين وأصحاب التوكيلات من الحصول على محاضر فرز اللجان الفرعية.