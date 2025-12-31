صحة المنيا تُعلن خطتها لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، عن إعداد خطة طبية متكاملة للتأمين الصحي خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخطة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية الفورية خلال فترات الاحتفالات، من خلال الدفع بفرق المبادرات الرئاسية والفرق الطبية المتحركة بمختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، مع تمركزها في محيط الكنائس وأماكن التجمعات والاحتفالات لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار عمر إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، فضلًا عن جاهزية غرف العمليات للعمل على مدار 24 ساعة.

وأضاف أن الخطة تضمنت تفعيل غرف العمليات والمتابعة المركزية بديوان المديرية وربطها بكافة المستشفيات والإدارات الصحية، بما يضمن سرعة التواصل والتدخل الفوري في حال حدوث أي مستجدات خلال فترة الاحتفالات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة وصحية للمواطنين خلال المناسبات المختلفة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية طوال فترة التأمين الطبي، بما يحقق أعلى مستوى من الجاهزية والاستجابة السريعة.