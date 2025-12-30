إصابة 5 في تصادم ميكروباص وعربة كارو بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أُصيب 5 أشخاص صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع على طريق قرية سنتريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة ميكروباص تقل عمالة بإحدى عربات الكارو، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين مستقلي المركبتين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بوصول خمسة مصابين إلى مستشفى أشمون العام، جراء حادث تصادم على طريق سنتريس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص محملة بعمالة بأحد عربات الكارو، وأسفر عن إصابة كل من: "بدر.ع.ع" من قرية ساقية أبو شعرة، و"سعد.ع.ا" من قرية ساقية أبو شعرة، و"عبدالهادي.ز.ع" من قرية شنواي، و"جنينة.م" من قرية شنواي، إضافة إلى قائد المركبة من قرية الفرعونية.

وأكد مصدر طبي بمستشفى أشمون العام أن المصابين يخضعون حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة، وأن إصاباتهم تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، مع الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.