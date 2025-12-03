جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم متحف شرم الشيخ ورشة فنية مميزة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود المتحف المستمرة لدعم الدمج المجتمعي وتعزيز دور الفنون في تمكين هذه الفئة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن فريق العمل نظم الورشة بعنوان "صدرية المصري القديم"، واعتمدت على إعادة تدوير خامات بسيطة ومتاحة لصناعة قطع فنية مستوحاة من أزياء المصريين القدماء.

وأكد مدير المتحف أن الأطفال شاركوا في تصميم وتنفيذ الصدرية بأنفسهم بروح إبداعية، مما منحهم فرصة لاكتشاف مهارات جديدة وممارسة الفن بطريقة ممتعة وآمنة.

وأشار إلى أن الأطفال تفاعلوا مع الورشة في أجواء مليئة بالمرح، وأعربوا عن سعادتهم بتجربة صنع قطعة فنية ذات طابع حضاري، مؤكداً حرص فريق المتحف على توفير بيئة شاملة تراعي الاحتياجات المختلفة لكل طفل.

ولفت إلى أن الورشة تأتي ضمن برنامج المتحف الهادف إلى الاحتفاء بالتراث المصري، وتعزيز الوعي البيئي من خلال إعادة استخدام المواد، إلى جانب دعم الأطفال ذوي الهمم ودمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية.