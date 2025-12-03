25 صورة ترصد أجواء انتخابات النواب في دائرة الرمل بالإسكندرية

بالصورـ إقبال ملحوظ من السيدات وكبار السن في الدائرة الثالثة بأسيوط

وسط إقبال متباين من الناخبين، تواصلت عصر اليوم الأربعاء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 في دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

انتظام في سير اللجان

انتظمت عملية التصويت منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا، وهو ما أكدته البيانات الرسمية، حيث جرى تنظيم دخول الناخبين لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، الذين خُصصت لهم أماكن استراحة وكراسي متحركة داخل المقرات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد.

المحافظ يتابع ميدانيًا

وأجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية جولة داخل لجنة مدرسة السيرة الحسنة الإعدادية بنات بمنطقة فلمنج، حيث تابع سير العملية الانتخابية، وأكد أن المحافظة في حالة جاهزية كاملة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع على مدار الساعة لضمان انسيابية التصويت.

الهلال الأحمر يتواجد في اللجان

تواجدت فرق الهلال الأحمر داخل عدد من اللجان، لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة، خاصة لكبار السن، في مشهد يعكس التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لضمان عملية انتخابية آمنة وسلسة.

غرف عمليات على مدار الساعة

أكدت محافظة الإسكندرية في بياناتها تشغيل غرف عمليات داخل حي شرق وربطها بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة نسب الإقبال والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن قرار إعادة التصويت جاء بعد مراجعة دقيقة من اللجنة العليا للانتخابات استجابةً لملاحظات المواطنين في الجولة الأولى، مؤكدًا أن شعور المواطن بحرية التصويت هو الركيزة الأساسية لأي استحقاق ديمقراطي.