بينهم أشرف عبدالباقي.. أبرز المكرمين في مهرجان المنيا الدولي للمسرح

كتب : جمال محمد

01:36 م 03/12/2025
تستعد محافظة المنيا لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان المنيا الدولي للمسرح، والتي تنطلق خلال أيام قليلة وتحمل هذا العام اسم "صانع النجوم" المخرج خالد جلال، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات "المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025".

وتشهد الدورة الحالية احتفاءً واسعًا بنخبة من نجوم المسرح المصري والعربي، ويكرّم المهرجان الفنان الكبير أشرف عبدالباقي في مقدمة المكرّمين، إلى جانب كل من: محمد علي رزق – أمير صلاح الدين – هاني طاهر – أسامة طه – عماد التوني – أحمد عبد الوارث – رائد الزلفي – لويس المنياوي – والفنان العُماني عبد الله بن سالم بن شنون، إضافة إلى الكاتبة رشا عبد المنعم.

كما يشهد المهرجان تكريم فريق عمل منصة "وصلة لفرص فنون الأداء" تقديرًا لدورهم في دعم الحراك الفني والثقافي.

وتتجه أنظار عشاق المسرح إلى المنيا حيث تنطلق فعاليات مميزة تؤكد مكانة المحافظة كواحدة من أهم مراكز الإبداع الفني في مصر.

مهرجان المنيا الدولي للمسرح أشرف عبدالباقي المنيا

