صحة المنوفية: نجاح 18 عملية جراحة وجه وفكين بقويسنا وبركة السبع وأشمون

مديرية الصحة في محافظة المنوفية

واصلت مديرية الصحة بالمنوفية، جهودها في دعم خدمات جراحة الوجه والفكين خلال شهر نوفمبر، محققة تقدمًا ملحوظًا في الخدمات الجراحية والعلاجية بالمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة.

ونفذ فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى قويسنا المركزي، عددًا من العمليات الدقيقة، شملت إزالة شرائح ومسامير بعد التئام كسور الفك وتثبيت كسر بعظام الوجنة اليمنى وجراحة طوارئ لجرح قطعي بالوجه وإصلاح كسر بالعظام الأمامية للجمجمة إضافة إلى خلع جراحي لضروس عقل مدفونة داخل عظام الفك.

كما واصل فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى بركة السبع المركزي إجراء عمليات تضمنت غسيل وحقن لمفصل الفك وإزالة كيس دهني بالفك السفلي واستخراج جسم غريب من الفك العلوي مرتبط بالأسنان الأمامية وتثبيت كسر بالفك العلوي وإزالة ناسور بالفك السفلي.

وفي مستشفى أشمون العام، جرى إجراء عملية دقيقة لإصلاح وتثبيت كسر بالجدار السفلي لمحجر العين، فيما نفذ فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى الجراحات المتخصصة للمخ والأعصاب عملية لتثبيت كسر بعظام الوجنة اليمنى.

وخلال شهر نوفمبر، نفذت 18 عملية جراحة وجه وفكين بمستشفيات المحافظة إضافة إلى علاج 131 حالة أسنان أطفال تحت التخدير العام بما يعكس حرص المديرية على تطوير الخدمات المتخصصة بالمرافق الصحية.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة أن ما تحقق من إنجازات يبرهن على تطور جودة الخدمات المقدمة للأهالي، كما شدد على استمرار توفير الإمكانات اللازمة للفرق الطبية لتحقيق أفضل مستوى علاجي وجراحي للمواطنين.

وتؤكد مديرية الصحة أن الجهود الحالية تأتي استكمالاً لخطة الدولة للارتقاء بخدمات طب الأسنان وتوسيع نطاق الرعاية الجراحية المتخصصة بمحافظة المنوفية.