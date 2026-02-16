فيديو متداول يكشف سرقة كشاف إنارة.. وحبس المتهمين في القليوبية

قررت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية حبس سائق وعاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة بنها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة كشاف إنارة باستخدام سيارة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيالهما.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بشأن انتشار مقطع فيديو يُظهر واقعة سرقة كشاف إنارة بدائرة المركز.

وبالفحص والتحري، تبين عدم تحرير أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة في حينه، إلا أن تكثيف التحريات وجمع المعلومات أسفرا عن تحديد هوية المتهمين وضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الكشاف المستولى عليه. كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة في تنفيذ السرقة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.