ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:32 ص 16/02/2026

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين 16-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 36502.04 جنيه، بزيادة 709.18 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38411.61 جنيه، بزيادة 593.43 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3899.12 جنيه، بتراجع 121.99 جنيهًا.

غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر