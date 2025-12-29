إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الثانية في قنا

كتب : مصراوي

02:11 ص 29/12/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الثانية، ومقرها مراكز قوص وقفط ونقادة بمحافظة قنا، الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تجميع وفرز نتائج اللجان الفرعية بالدائرة.

وأسفرت نتائج الحصر العددي عن حصول المرشح علي عبد القادر على 55 ألفًا و245 صوتًا، يليه المرشح أحمد عبد الله العويضي بعدد 47 ألفًا و105 أصوات، ثم المرشح أبو الحسن الجزار بـ 40 ألفًا و850 صوتًا، فيما حصل المرشح محمد أنور القاضي على 34 ألفًا و624 صوتًا.

ومن المقرر أن تُرسل اللجنة العامة كشوف الحصر العددي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلان النتائج النهائية وفقًا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

إعلان

