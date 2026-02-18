إعلان

محاكمة "مستريح السيارات" في قضيتين بإصدار شيكات دون رصيد اليوم

كتب : محمود الشوربجي

04:00 ص 18/02/2026

محاكمة تعبيرية

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ "مستريح السيارات"، في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات دون رصيد.
وحرر أحد رجال الأعمال محضرًا جديدًا ضد المتهم بإصدار شيكين دون رصيد، الأول بقيمة 250 ألف جنيه، والثاني بقيمة 500 ألف جنيه، بإجمالي 750 ألف جنيه.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة 10 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال.

"في غياب الأهلي والزمالك".. مواجهات ربع نهائي في كأس مصر 2025-2026
اعتذر له.. مصدر يكشف لمصراوي كواليس مشادة عبد المجيد وعبدالله السعيد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-2-2026.. رياح وأمطار

خبيرة إتيكيت تكشف أسرار نجاح عزومات رمضان
بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره

