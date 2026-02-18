محاكمة "مستريح السيارات" في قضيتين بإصدار شيكات دون رصيد اليوم

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ "مستريح السيارات"، في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات دون رصيد.

وحرر أحد رجال الأعمال محضرًا جديدًا ضد المتهم بإصدار شيكين دون رصيد، الأول بقيمة 250 ألف جنيه، والثاني بقيمة 500 ألف جنيه، بإجمالي 750 ألف جنيه.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، حددت جلسة 10 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات" في اتهامه بغسل الأموال.

اقرأ أيضًا:

حيثيات إعدام قاتل "أطفال اللبيني": راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع الزوج





لهو التلاميذ ينتهي بطعنة.. تفاصيل اعتداء طالبين على زميلهما بالمنوفية





دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله: لسة في ثانية ثانوي (خاص)



