كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بــ وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام 17 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي منظم، تمثل في إيهام المواطنين بقدرتها على توفير فرص عمل خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم 18 شخصًا، وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف مزعومة، وأكلاشيهات، وإعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر بيانات راغبي السفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطهم، فضلًا عن أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة عُثر بداخلها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.