إعلان

استولوا على أموال المواطنين.. ضبط 18 شخصًا لإدارتهم 17 شركة وهمية بالغربية

كتب : صابر المحلاوي

06:54 م 13/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بــ وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام 17 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية بممارسة نشاط إجرامي منظم، تمثل في إيهام المواطنين بقدرتها على توفير فرص عمل خارج البلاد مقابل مبالغ مالية، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات وعددهم 18 شخصًا، وبحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف مزعومة، وأكلاشيهات، وإعلانات خاصة بالشركات، ودفاتر بيانات راغبي السفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطهم، فضلًا عن أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة عُثر بداخلها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية ضبط تشكيل إجرامي النصب والاحتيال على المواطنين 17 شركة وهمية بالغربية ضبط 18 شخص للنصب على المواطنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف حقيقة برديات الفاتيكان وعلاقتها بالحضارة المصرية القديمة
الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب
شئون عربية و دولية

الأمم المتحدة: انتهاكات "الدعم السريع" في الفاشر ترقى لجرائم حرب
الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر
"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
حوادث وقضايا

"إنزل من العربية".. سائق يدفع ثمن تصرفه مع راكب بالدقهلية
مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
نصائح طبية

مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل