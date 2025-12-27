الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، اليوم السبت، محاكمة عاطل متهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض.

تعقد الجلسة بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

تعود وقائع القضية رقم 9482 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بمقتل ربة منزل داخل شقتها في كرموز.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها "ر.ال.ع"، ربة منزل، تزوجت من المتهم "م.ر.ع" وأنجبت منه طفلين. نشبت بينهما خلافات زوجية بعدما توقف عن توفير نفقاتهم، وترك الأسرة لمدة عامين دون مصدر دخل.

ولجأت المجني عليها إلى العمل لتوفير احتياجات طفليها، وتقدمت بمقاضاة زوجها للمطالبة بالنفقة ونفقة الأطفال، ما دفعه خلال تلك الفترة إلى تهديدها عبر مكالمات هاتفية للتنازل عن القضية وحقها في شقة الزوجية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم حضر ليلًا يوم الواقعة، وكسر باب الشقة بقوة وعنف، ودخل ممسكًا بسكين وطعن زوجته عدة طعنات، ثم استل سكينًا آخر من المطبخ واستكمل الاعتداء عليها حتى فارقت الحياة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.