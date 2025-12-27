بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، مجمع حمامات سباحة السباح الراحل يوسف محمد بكلية علوم الرياضة.



ويأتي ذلك ضمن احتفالات عيد بورسعيد القومي «عيد النصر»، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد القادر، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية والقيادات السياسية والتنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى أسرة اللاعب الذي وافته المنية خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة في سباق 50 متر ظهر بمجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي.

وأشار عميد الكلية، الدكتور أحمد عبد القادر، إلى أن مجمع حمامات السباحة بالكلية يُعد فخرًا لمصر وإضافة لمنظومة الرياضة، حيث يمثل حمام سباحة أوليمبي بمساحة 50 متر في 25 متر، ويضم 10 حارات، فضلًا عن حمام غطس مطابق للمواصفات العالمية والدولية.

وأكد أنه تم اتخاذ قرار إطلاق اسم ابن بورسعيد الراحل، يوسف محمد، على مجمع حمامات السباحة، تكريمًا لأهله وتخليدًا لذكراه.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق أيضًا اسم السباح يوسف محمد عبد الملك على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية ببورسعيد، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لإنجازاته الرياضية وما قدمه في مجال السباحة.





