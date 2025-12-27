بالصور- جولة ميدانية لمحافظ قنا في اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهار عقار قديم خالٍ من السكان مكون من 4 طوابق جزئيًا بمنطقة رأس التين في حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي بالعقار رقم 36 بشارع الفرات بمنطقة رأس التين.

وانتقل ضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وخالٍ من السكان.

ووفقًا لحي الجمرك، أدى انهيار أجزاء من العقار إلى تلف سيارة كانت متوقفة أسفل المبنى، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح الحي أن العقار صادر له قرار هدم كلي رقم 112 لسنة 2003، لم يتم تنفيذه حتى الآن.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.