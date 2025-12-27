إعلان

صادر له قرار هدم منذ 2003.. انهيار جزئي لعقار من 4 طوابق بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:22 م 27/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انهيار جزئي لعقار (1)
  • عرض 4 صورة
    انهيار جزئي لعقار (3)
  • عرض 4 صورة
    انهيار جزئي لعقار (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

انهار عقار قديم خالٍ من السكان مكون من 4 طوابق جزئيًا بمنطقة رأس التين في حي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي بالعقار رقم 36 بشارع الفرات بمنطقة رأس التين.

وانتقل ضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وخالٍ من السكان.

ووفقًا لحي الجمرك، أدى انهيار أجزاء من العقار إلى تلف سيارة كانت متوقفة أسفل المبنى، دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح الحي أن العقار صادر له قرار هدم كلي رقم 112 لسنة 2003، لم يتم تنفيذه حتى الآن.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقار محافظة الإسكندرية منطقة رأس التين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان