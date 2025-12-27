أضفى الموكب المهيب الذي ينطلق كل عام بقطاع سهو سكوير بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "الثلاثة ملوك" أجواء من البهجة والفرح لدى السياح من مختلف الجنسيات والفئات العمرية خلال احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

وجرى تزيين ثلاث جمال بديكورات مستوحاة من التراث السيناوي، حيث رُتدي كل جمل شخص يرتدي زي أحد الملوك الثلاثة بألوان دالة على أسطورة "الملوك الثلاثة" الشهيرة لدى الأخوة الأقباط، مع صندوق بنفس لون ملابس الملك يضم هدايا متنوعة وفق الأسطورة.

وتجول الملوك الثلاث في ساحة القطاع، ويرافق كل ملك شخص يرتدي زي بابا نويل، مع موسيقى عيد الميلاد الصاخبة وعرائس ضخمة ومجسمات مضيئة، وسط آلاف السياح الذين يغنون ويرقصون على أنغام الموسيقى حتى يصل الموكب إلى نهاية القطاع، حيث تتوقف الجمال الثلاثة ويبدأ الملوك في توزيع الهدايا على الزوار.

قال رامي رزق الله، مسؤول قطاع سهو سكوير، إن «الملوك الثلاث» شخصيات مرتبطة بالروايات التقليدية عن احتفالات عيد الميلاد، ويعد الموكب جزءًا هامًا من التقاليد المسيحية والأدب المسيحي، ومن مظاهر احتفالات الكريسماس، ويطلق عليهم «المجوس الثلاثة» في إسبانيا وأمريكا اللاتينية والمكسيك والأرجنتين.

وأوضح "رزق الله" أن السياح يعتبرون هذا الموكب تمثيلًا واقعيًا لرحلة السيد المسيح، ويحرص الآلاف على حضوره، لارتباطه بعقائدهم الدينية، وفي الوقت نفسه للاستمتاع بالأجواء الكرنفالية المبهجة المناسبة لجميع الأعمار والجنسيات.

وأشار "رزق الله" إلى أن الملك الأول يرتدي زيًا أصفر ويُعرف باسم «ملكيور» من بلاد فارس، ويحمل صندوق الهدايا الذي يرمز لمكانة المسيح، بينما يرتدي الملك الثاني زيًا أحمر ويطلق عليه «كاسبار» من الهند، ويحمل صندوق اللبان الذي يدل على ألوهية الطفل، أما الملك الثالث فيرتدي زيًا أبيض مرصعًا بالذهب ويعرف باسم «بلطاسر» من الجزيرة العربية، ويحمل صندوق المر الذي يشير إلى رحلة معاناة السيد المسيح.

وأكد "رزق الله" أن هذه الرموز مرتبطة بالروايات التقليدية الخاصة باحتفالات عيد الميلاد، ويصاحبهم دائمًا موسيقى عيد الميلاد الصاخبة والزينة والأضواء والمفرقعات، فيما يقدم الملوك وبابا نويل الهدايا للأطفال والسائحين لإضفاء مزيد من البهجة والسرور.