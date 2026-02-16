اللواء حسن رشاد يزور ليبيا ويلتقي خليفة حفتر

وكالات

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مساء اليوم الأحد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر بمدينة بنغازي، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول ركن خالد حفتر.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإنه خلال اللقاء نقل اللواء حسن رشاد تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القائد العام للجيش الليبي، مشيدًا بمستوى تطور العلاقات بين الجانبين، ومؤكدًا أهمية تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.