البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت إدارة المواقف العامة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، تطبيق قرار يمنع تمامًا ركوب أي فتاة أو سيدة بجانب السائق داخل سيارات الأجرة والسرفيس، بالإضافة إلى أتوبيسات النقل الداخلي والسياحة.

وأكدت الإدارة أن القرار يُطبق بشكل صارم على جميع الخطوط دون استثناء، مشددة على أن الهدف منه الحفاظ على الآداب العامة وسلامة الركاب، وتحقيق الانضباط داخل المركبات العامة.

وأوضحت إدارة المواقف أن القرار يأتي أيضًا في إطار توفير بيئة آمنة ومحترمة تليق بجميع المواطنين، وضمان التزام السائقين بالقواعد المنظمة للعمل داخل المواقف وخطوط السير المختلفة.

وحذرت الإدارة السائقين من مخالفة القرار، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة، والتي قد تشمل توقيع غرامات مالية أو إيقاف السيارة عن العمل، وفقًا للوائح المعمول بها.

وناشدت إدارة المواقف العامة بدمنهور المواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال إدارة المجمع أو المشرفين المتواجدين، حرصًا على الصالح العام والانضباط داخل منظومة النقل.