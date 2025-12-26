بالصور- ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة لبيطري أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نظّمت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور جمعة محمد مكي، مدير عام المديرية، حملة تفتيش مكبرة ومكثفة بمركز ومدينة كوم أمبو، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم البقرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبيّن خلال الحملة أن اللحوم المضبوطة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب رصد عدد من مخالفات الغش التجاري، وعلى الفور تم تحرير 3 محاضر جنح بقسم شرطة كوم أمبو، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بأسوان استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة زمنية مستمرة لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم، وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك، في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين ومنع تداول أي منتجات غذائية غير آمنة.

وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وجاءت الحملة تحت إشراف وتنسيق الدكتورة سهام زاهر، مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة الدكتورة ريهام محمود، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة، والدكتور أحمد حسن، مدير مجزر أبو وير، وبالتعاون مع مفتشي مجلس مدينة كوم أمبو، وإدارات الصحة والتموين والبيئة.