رحلات تعليمية مجانية بالوادي الجديد لتعزيز الوعي الحضاري للشباب (صور)

انطلقت، اليوم الإثنين، أولى فعاليات البرنامج التبادلي للجولات التعريفية المجانية بالوادي الجديد، والذي نظمته الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بين مركزي الداخلة والخارجة، مستهدفًا الطلاب المتفوقين والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

وأوضح محسن عبد المنعم يونس، مدير الهيئة، أن المحطة الأولى من البرنامج شملت نحو 50 طالبًا وطالبة، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الوعي الحضاري وتثقيف الأجيال الناشئة بمقدرات وطنهم.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الرحلة لم تقتصر على زيارة المعالم الأثرية فحسب، بل شملت أيضًا مشروعات خدمية وتنموية حديثة، مما أتاح للطلاب فرصة مقارنة عظمة الماضي بتحديات الحاضر وطموحات المستقبل.

وتم تقديم شروحات وافية للطلاب حول الأهمية الاستراتيجية للمواقع السياحية والأثرية، وكيفية وضع الوادي الجديد على خريطة السياحة العالمية، ضمن رؤية الدولة لتنشيط السياحة الداخلية مع التركيز على النشء والشباب.

وأضاف مدير الهيئة أن البرنامج التبادلي صُمم ليكون منصة تفاعلية تسمح للطلاب من مركز الخارجة بالتعرف على كنوز مركز الداخلة والعكس، بما يسهم في كسر الحواجز الجغرافية داخل المحافظة وتوحيد الرؤية الثقافية لديهم.

وأكد "محسن" أن اختيار الطلاب المتفوقين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية يعكس حرص المحافظة على تكريم التميز ودمج الفئات الأولى بالرعاية في الأنشطة المجتمعية لتعزيز روح الولاء والانتماء.

كما شملت الجولة زيارة مواقع فريدة تعكس تنوع الحضارات التي مرت على الوادي الجديد منذ العصور الفرعونية وحتى العصر الحديث، إلى جانب التعرف على المقومات الطبيعية والبيئية للواحات، مثل العيون الكبريتية والتشكيلات الصخرية النادرة.

وفي الجانب التنموي، اطلع الطلاب على حجم الإنجازات في البنية التحتية والمشروعات الزراعية الحديثة، والتي تُعد ركيزة أساسية لدعم اقتصاد المحافظة خلال السنوات المقبلة.