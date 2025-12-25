قررت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم، تأجيل محاكمة والد المتهم المعروف إعلاميًا بـ قضية طفل المنشار، إلى جلسة 29 يناير 2026 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وجاء قرار المحكمة على خلفية اتهام الأب بالتستر على نجله وإخفاء أدلة الجريمة وعدم الإبلاغ رغم علمه بما ارتُكب داخل منزل الأسرة؛ حيث أسندت إليه النيابة العامة تهم إخفاء معالم الجريمة، والتستر على متهم، وعدم الإبلاغ عن واقعة جنائية بعد ثبوت تورطه – وفق التحقيقات – في تسهيل إخفاء آثار الجريمة أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما علم به.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، وسط حضور مكثف لأسرة المجني عليه التي تتابع تطورات المحاكمة أملاً في القصاص العادل، بالإضافة إلى حضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن القانوني والرأي العام.

وتعود أحداث الواقعة إلى العثور على أجزاء من جثمان الطالب المجني عليه داخل أكياس بلاستيكية في مناطق متفرقة بالإسماعيلية، قبل أن تكشف التحريات عن ارتكاب نجل المتهم للجريمة بتأثره بأحد المسلسلات الأجنبية، ثم ثبوت دور الأب في التستر وعدم الإبلاغ رغم معرفته بما دار داخل منزل الأسرة، وفق ما تضمنته التحقيقات الرسمية.