إيلون ماسك يطور تقنية أسراب طائرات بدون طيار للبنتاجون

كتب : مصراوي

12:29 ص 17/02/2026

إيلون ماسك

(أ ش أ)

ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك وشركتها الفرعية المملوكة بالكامل "إكس آيه آي" تتنافسان في مسابقة سرية جديدة برعاية البنتاجون لتطوير تقنية أسراب طائرات بدون طيار ذاتية التحكم تعمل بالأوامر الصوتية.

واستحوذت "سبيس إكس" ومقرها تكساس، مؤخرًا على "إكس آيه آي" في صفقة جمعت بين شركة ماسك الرائدة في مجال الفضاء والدفاع وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يملكها الملياردير الأمريكي. وجاءت هذه الصفقة قبل طرح سبيس إكس للاكتتاب العام الأولي المقرر هذا العام.

ووفقًا لتقرير بلومبيرج، تُعد شركات ماسك من بين عدد قليل من الشركات المختارة للمشاركة في المسابقة التي تبلغ جائزتها 100 مليون دولار، والتي انطلقت في يناير.

ويهدف هذا التنافس، الذي يستمر ستة أشهر، إلى إنتاج تقنية أسراب متطورة قادرة على ترجمة الأوامر الصوتية إلى تعليمات رقمية وتشغيل عدة طائرات بدون طيار، بحسب التقرير.

كان إيلون ماسك من بين مجموعة من باحثي الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذين كتبوا رسالة مفتوحة عام 2015 تدعو إلى حظر عالمي لـ"الأسلحة الهجومية ذاتية التشغيل"، معارضين صنع "أدوات جديدة لقتل البشر".

ووضع وزير الدفاع الأمريكي العام الماضي استراتيجية جديدة لتسريع تطوير ونشر الطائرات المسيّرة، بهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التصنيع المحلي لها.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق آمنة وفعالة من حيث التكلفة لتحييد الطائرات المسيرة، لا سيما حول المطارات والفعاليات الرياضية الكبرى، وهو أمر ازداد إلحاحًا مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم واحتفالات الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة هذا الصيف.

إيلون ماسك أسراب طائرات طائرات دون طيار سبيس إكس البنتاجون

