قبيل رمضان.. الاحتلال الإسرائيلي يبعد مقدسيين عن الأقصى

كتب : مصراوي

12:29 ص 17/02/2026

(أ ش أ)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إصدار قرارات بإبعاد عدد من المواطنين المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك، في خطوة أثارت استنكاراً محلياً واسعاً.

وأفادت محافظة القدس، نقلاً عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات شملت الشاب محمد النتشة من بلدة سلوان، الذي أبعد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، والمسعف سيف الدين أبو جمعة لمدة ستة أشهر أيضاً، بالإضافة إلى الشاب محمد عوض من بلدة بيت حنينا، فيما أبعد الشاب مؤمن العباسي من سلوان لمدة أسبوع مع إمكانية التجديد.

كما شمل القرار الشاب ناجح كركش من البلدة القديمة بالقدس، الذي أبعد لمدة أسبوع مع إمكانية التمديد، بعد استدعائه اليوم للتحقيق في مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة.

وفي سياق متصل، استدعت سلطات الاحتلال مساء اليوم المصور الصحفي محمد عدلي أبو سنينة للتحقيق في نفس المركز، في خطوة تأتي وسط حالة من التوتر والتصعيد في المدينة قبيل شهر رمضان.

