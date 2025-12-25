إعلان

محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد بكاتدرائية "سيدة السلام"

كتب : رضا السيد

02:45 م 25/12/2025
أقامت كاتدرائية البازيليك العذراء سيدة السلام الكاثوليكية بمدينة شرم الشيخ، قداس عيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقاليد الكنسية، وذلك وسط أجواء روحانية مميزة.

وشهد القداس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، ونقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أبناء الطائفة الكاثوليكية، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وما تنعم به مصر من روح المحبة والتعايش والتسامح بين مختلف الأديان.

وزينت الشموع والمجسمات والأيقونات التي تجسد مشهد ميلاد السيد المسيح، الكنيسة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

جنوب سيناء عيد الميلاد سيدة السلام

