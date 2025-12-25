محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح الخميس، التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمقر الكنيسة الكاثوليكية بحي أول الإسماعيلية.

والتقى محافظ الإسماعيلية نيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وقدم له التهنئة متمنيًا عامًا جديدًا مليئًا بالخير والأمان.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته خلال عيد الميلاد المجيد، على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وأعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ الإسماعيلية وحرصه على تقديم التهنئة في كافة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة والألفة بين المجتمع المصري.