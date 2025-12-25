إعلان

محافظ الإسماعيلية يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

كتب : أميرة يوسف

02:22 م 25/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عيد الميلاد
  • عرض 4 صورة
    الكنيسة
  • عرض 4 صورة
    تهنئة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح الخميس، التهنئة للأخوة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمقر الكنيسة الكاثوليكية بحي أول الإسماعيلية.

والتقى محافظ الإسماعيلية نيافة الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وقدم له التهنئة متمنيًا عامًا جديدًا مليئًا بالخير والأمان.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته خلال عيد الميلاد المجيد، على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال.

وأعرب الأنبا بولا عن تقديره لمحافظ الإسماعيلية وحرصه على تقديم التهنئة في كافة الأعياد الدينية للأخوة الأقباط الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة والألفة بين المجتمع المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الميلاد المجيد أكرم محمد جلال الأقباط الكاثوليك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس