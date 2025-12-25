وزيرة التنمية المحلية تتفقد مشروعات خدمية وتنموية في بورسعيد -صور

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار احتفالات عيد بورسعيد القومي.

وتتضمن الزيارة تفقد المرحلة الأولى من تطوير كورنيش بورسعيد بعد افتتاحه، وتفقد نموذج تطوير منطقة الحميدي والتجاري، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ورفع كفاءتها.

أكد محافظ بورسعيد، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمحافظات الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العيد القومي للمحافظة يشهد افتتاحات ومتابعة مشروعات خدمية وتنموية تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، موجهًا الشكر إلى الوزيرة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد.

ومن جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية، عن تقديرها لما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية واضحة، مشيدة بالتعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، وبحسن استغلال الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.