خرج بحثًا عن عمل ولم يعد.. مصرع شاب من قنا في حادث سير بالقاهرة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية خزام التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، عقب إعلان وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث سير بمحافظة القاهرة.

وتوفي الشاب يوسف أمجد عبد الباري، في العقد الثالث من عمره، بعد أسبوع من تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات، إثر تعرضه لحادث أثناء توجهه إلى القاهرة للتقدم لإحدى فرص العمل.

وأوضح أحد المقربين من الفقيد أن حالته الصحية ظلت حرجة منذ وقوع الحادث، ورغم محاولات الأطباء إنقاذه، فإنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، ما خلّف حالة من الصدمة والحزن بين أسرته وأهالي قريته.

ونعى أبناء قرية خزام الشاب الراحل بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبوبًا بين الجميع.