محافظ بورسعيد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بعيد النصر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عزفت فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، مقطوعات موسيقية، اليوم الثلاثاء، بساحة ميدان الشهداء المقابل لديوان عام محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر - عيد بورسعيد القومي - في الذكرى 69 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر عام 1956.

وتفاعل أبناء بورسعيد مع معزوفات الموسيقى العسكرية التي قدمتها فرقة وزارة الداخلية، التي عزفت عدد من الأغاني الوطنية التي نالت استحسان وإشادة الحضور.

ورفع المواطنون أعلام مصر في ساحة ميدان الشهداء، في الوقت الذي حرص آخرون على التقاط الصور التذكارية.