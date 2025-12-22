إعلان

إصابة 11 شخصًا باختناق في حريق مصنع للبصل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

06:04 م 22/12/2025

أرشيفية

بني سويف ـ حمدي سليمان:

أصيب 11 شخصًا بحالات اختناق نتيجة نشوب حريق داخل مصنع لتجهيز البصل بالمنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، مساء اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالحريق، فتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت الفرق من السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 11 عاملًا باختناق جراء تصاعد الأدخنة، تلقت 9 حالات منهم الإسعافات الأولية داخل المصنع، فيما نُقلت حالتان إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.

حالات اختناق حريق مصنع بني سويف

