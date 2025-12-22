إعلان

المشدد 6 سنوات لمشرف جودة تسبب في وفاة أم وابنتها بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:29 م 22/12/2025

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم مشرف جودة بشركة طلبات 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، ما أسفر عن وفاة ربة منزل وابنتها في حادث مأساوي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وجاء الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 6 يونيو 2025، حين أحرز المتهم، وليد ح.ع، 28 عامًا، المقيم بحي الزهور – مسطرد، جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، ثم قاد سيارته تحت تأثير المخدر، ما تسبب في اصطدامه بالمجني عليهما أسماء إبراهيم عبد السلام وابنتها رقية محمد سعيد، ما أدى إلى وفاتهما.

وأكدت النيابة أن المتهم ارتكب الحادث نتيجة الإهمال والتهور وعدم الالتزام بالقوانين المرورية، مضيفة أن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تشكل مخالفة صريحة للقانون وأحد أسباب الحوادث المميتة، مما أسفر عن فقدان الأم وطفلتها، في مأساة هزت أهالي المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة