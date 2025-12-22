المشدد 6 سنوات لمشرف جودة تسبب في وفاة أم وابنتها بشبرا الخيمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم مشرف جودة بشركة طلبات 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، ما أسفر عن وفاة ربة منزل وابنتها في حادث مأساوي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وجاء الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 6 يونيو 2025، حين أحرز المتهم، وليد ح.ع، 28 عامًا، المقيم بحي الزهور – مسطرد، جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي، ثم قاد سيارته تحت تأثير المخدر، ما تسبب في اصطدامه بالمجني عليهما أسماء إبراهيم عبد السلام وابنتها رقية محمد سعيد، ما أدى إلى وفاتهما.

وأكدت النيابة أن المتهم ارتكب الحادث نتيجة الإهمال والتهور وعدم الالتزام بالقوانين المرورية، مضيفة أن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تشكل مخالفة صريحة للقانون وأحد أسباب الحوادث المميتة، مما أسفر عن فقدان الأم وطفلتها، في مأساة هزت أهالي المنطقة.