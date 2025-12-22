وقع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكولين تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومديرية الإسكان بالمحافظة، بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والمهندسة هبة محمد عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والدكتور طلعت علي أحمد، عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد خالد عبد اللاه، مدير مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية.

ويهدف البروتوكول إلى ربط خدمات مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بكلية الهندسة لتقديم الدعم للمجتمع من خلال المشروعات التي تقوم بها الدولة، والتي تمثل أعمدة الثروة القومية والمحاور الرئيسية في برامج التنمية، خاصة في ظل الاهتمام والرعاية التي توليها الدولة لهذا القطاع في الوقت الحالي.

وأشار الدكتور النعماني إلى أن التعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان يسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، مؤكداً أن مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية يعد أحد المراكز الخدمية المتميزة على مستوى المحافظة، ويضم كوكبة من الأكاديميين والمتخصصين بالإضافة إلى معامل متقدمة تغطي كافة المجالات العلمية والبحثية والاستشارية والتدريبية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين أن البروتوكول يساهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجتمع السوهاجي، من خلال الاستفادة من خبرات الجامعة في تقديم الخدمات المجتمعية والاستشارات الفنية والهندسية، وعمل الدراسات والبحوث والاختبارات والمعاينات اللازمة.

وأشارت المهندسة هبة محمد عبد الحميد إلى أن البروتوكول يشمل إعداد التقارير الفنية ومراجعة وتقييم المشروعات والإشراف على تنفيذها بأعلى معايير الجودة، مؤكدة أن مدة البروتوكول ثلاث سنوات من تاريخ توقيعه، ويجدد بموافقة الطرفين.

وقال الدكتور طلعت علي أحمد إن البروتوكول ينص على عقد دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة، إلى جانب المساهمة في الدراسات والبحوث والاختبارات المعملية، والمشاركة في أعمال التصميمات وإعداد المقياسات، بمشاركة نخبة متميزة من الأكاديميين والفنيين من الطرفين.