محافظ بني سويف يتفقد معبد بطليموس الثاني بجبل النور

في زيارة أثارت اهتمام عشاق التاريخ والأثار، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال البعثة المصرية الروسية المشتركة بمنطقة آثار جبل النور بمركز ببا شرق النيل، لمتابعة مستجدات أعمال التوثيق والتنقيب والترميم في معبد بطليموس الثاني الذي اكتُشف عام 2014، والذي يُعد أحد أهم المعابد المحلية في المحافظة ويعود للعصر البطلمي.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد إبراهيم، مدير عام آثار بني سويف، والعميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، والأثرية غادة معوض، مدير موقع البعثة المصرية الروسية المشتركة.

واطّلع المحافظ على سير العمل، حيث تواصل البعثة أعمال المسح الطبوغرافي، توثيق المعالم الأثرية، دراسة طبقات التربة، وإعداد خرائط دقيقة للموقع، بالإضافة إلى ترميم الأساسات الباقية للمعبد الذي كان مكرسًا لعبادة الإلهة إيزيس خلال القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم أن المعبد أعيد استخدامه في العصور الرومانية وربما لاحقًا ككنيسة، مشيرًا إلى بقايا نقوش تظهر معبد النيل "حابي" يقدم القرابين للملك بطليموس الثاني على الجدار الشرقي، وأن المعبد يمتد طوليًا من الغرب إلى الشرق مع بوابة رئيسية محتملة مواجهة لنهر النيل.

كما أشار الدكتور محمد إبراهيم إلى تشابه المعبد مع معبد اكتُشف بمنطقة آثار إهناسيا المدينة من حيث النقوش الفنية والطرز المعمارية.

في ختام الجولة، وجّه محافظ بني سويف بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل أعمال البعثة، مشيدًا بجهود الفريق في ظروف ميدانية صعبة، مؤكدًا أن هذه الاكتشافات الأثرية تعزز مكانة المحافظة على خريطة السياحة المصرية وتضيف إلى رصيد مصر الحضاري الغني.