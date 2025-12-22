درجة الحرارة 2 تحت الصفر.. 300 سائح في مغامرة على أعلى قمة جبلية بمصر

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، عددًا كبيرًا من الرحلات السياحية الأجنبية والمحلية، وسط إجراءات أمنية مشددة، للاستمتاع بأجوائها المشمسة وصعود جبل موسى، أعلى قمة جبلية في مصر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 1200 سائح من مختلف جنسيات العالم، بينهم 400 زائر مصري، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتأمين السائحين خلال برامجهم السياحية داخل المدينة، وتوفير جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة أن سانت كاترين تشهد منذ بداية الموسم الشتوي توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة، مشيرًا إلى أن التفويج يتم طبقًا للبرامج التي يرغب السائحون في تنفيذها خلال زيارتهم.

وأشار إلى أن 300 سائح بدأوا برنامجهم بصعود جبل موسى، ومن المقرر أن ينتظروا على قمة الجبل حتى صباح غد الثلاثاء للاستمتاع بمشهد الغروب وهطول السحب على قمم الجبال في مشهد طبيعي رائع، وأداء الطقوس الدينية الخاصة بهم داخل الكنيسة الموجودة على قمة الجبل حتى بدء شروق الشمس.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بتعليمات الدليل البدوي، وتناول المشروبات الدافئة والمأكولات التي تمد الجسم بالطاقة، وارتداء الملابس الثقيلة، كون درجة الحرارة تصل إلى -2 على قمة الجبل في منتصف الليل.

ومن جانبه، قال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير استقبل اليوم العديد من السائحين الوافدين إلى المدينة، الذين هبطوا من قمة الجبل في الصباح، وجارٍ تفقد معالم الدير السياحية، والاستمتاع بالأجواء الروحانية باعتباره ملتقى للديانات.

ولفت إلى أن السائحين يقضون وقتًا طويلًا داخل الدير لزيارة كافة معالمه الدينية والتاريخية، والاستماع إلى شرح مفصل عن أهمية وتاريخ كل معلم سياحي، ومنها: مكتبة الدير، الكنيسة الكبرى، شجرة العليقة، بئر موسى، متحف الكنوز، والمسجد الفاطمي.