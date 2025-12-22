إعلان

إنقاذ طفل من الموت بالمنيا بعد وضع جسم غريب في أنفه (صور)

كتب : جمال محمد

12:39 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جسم غريب في أنف طفل بالمنيا
  • عرض 3 صورة
    طفل يضع جسم غريب ف انفه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح فريق طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفكرية المركزي بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، بعد تدخل طبي دقيق لاستخراج جسم غريب من تجويفه الأنفي كان قد تسبب في أزمة تنفسية حادة كادت تودي بحياته.

وأفاد التقرير الطبي أن المستشفى استقبل الطفل وهو يعاني من صعوبة بالغة في التنفس وضيق في المجرى الهوائي، وبالفحص تبين وجود جسم غريب يبلغ طوله 4 سم مستقرًا في فتحة الأنف اليمنى.

على الفور تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بقيادة الدكتور حمدي بيومي والدكتور موريفان نادي، بإشراف مباشر من الدكتور مدحت سليم، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، وتم استخراج الجسم الغريب بنجاح، واستقرت الحالة الصحية للطفل.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة مفتاح، مدير مستشفى الفكرية المركزي، بكفاءة الطاقم الطبي وسرعة تعامله مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن المستشفى يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقاذ طفل المنيا فريق طبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة