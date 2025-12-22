إنقاذ طفل من الموت بالمنيا بعد وضع جسم غريب في أنفه (صور)

درجة الحرارة 2 تحت الصفر.. 300 سائح في مغامرة على أعلى قمة جبلية بمصر

نجح فريق طبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفكرية المركزي بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، بعد تدخل طبي دقيق لاستخراج جسم غريب من تجويفه الأنفي كان قد تسبب في أزمة تنفسية حادة كادت تودي بحياته.

وأفاد التقرير الطبي أن المستشفى استقبل الطفل وهو يعاني من صعوبة بالغة في التنفس وضيق في المجرى الهوائي، وبالفحص تبين وجود جسم غريب يبلغ طوله 4 سم مستقرًا في فتحة الأنف اليمنى.

على الفور تدخل الفريق الطبي بالمستشفى بقيادة الدكتور حمدي بيومي والدكتور موريفان نادي، بإشراف مباشر من الدكتور مدحت سليم، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى، وتم استخراج الجسم الغريب بنجاح، واستقرت الحالة الصحية للطفل.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة مفتاح، مدير مستشفى الفكرية المركزي، بكفاءة الطاقم الطبي وسرعة تعامله مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أن المستشفى يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة طبية لأبناء المحافظة.