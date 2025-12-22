

الأقصر - محمد محروس:

لفظت سائحة إيطالية الجنسية أنفاسها الأخيرة، داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، متأثرة بإصابات بالغة ونزيف حاد، على خلفية حادث تصادم وقع بين مركبين سياحيين "فندقين عائمين" بالمجرى الملاحي لنهر النيل.

قالت مصادر طبية، إن السائحة تبلغ 50 عامًا، جرى نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة عقب تعرضها لارتطام شديد أثناء تواجدها على متن أحد المراكب السياحية لحظة وقوع التصادم بالقرب من هويس إسنا، إذ خضعت لمحاولات إنعاش وتدخلات طبية عاجلة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وتوقفت عضلة القلب لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا من شرطة المسطحات المائية، يفيد بحدوث احتكاك وتصادم بين فندقين عائمين أثناء العبور بالمجرى الملاحي في نطاق مركز إسنا، ما أسفر عن إصابة السائحة الراحلة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها الفنية لتحديد أسباب الحادث والمسؤولية الجنائية حال ثبوت خطأ ملاحي.