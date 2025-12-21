البحيرة - أحمد نصرة:

في صباح مأساوي هز محافظة البحيرة، تحولت رحلة أطفال إلى المدرسة إلى مشهد رعب لا يُنسى، بعد أن شهدوا بأم أعينهم قتل والدتهم على يد زوجها طعنًا بالسكين، السكون الذي يعم الشوارع تحوّل إلى صراخ ودموع، فيما أصبحت جريمة بدر رجب محمد عبد الونيس، 37 عامًا، كهربائي، حديث الأهالي والشارع، بعد أن باغت زوجته "دينا م.ف" أمام أبنائهما أثناء توصيلهم للمدرسة، في جريمة صادمة أظهرت قسوة لا توصف.

وقررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، إحالة أوراق المتهم بدر رجب محمد عبد الونيس، 37 عامًا، كهربائي، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل زوجته دينا م.ف أمام أبنائهما أثناء توصيلهم إلى المدرسة.

صدر القرار اليوم الأحد برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في 19 يناير 2026.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم بعد إدانته بقتل زوجته، قبل أن يقدم الأخير استئنافًا على الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات بالعثور على جثة السيدة دينا م.ف في منطقة مساكن عبود.

وعند انتقال قوة من قسم الشرطة إلى مكان البلاغ، تبين أن المجني عليها قد تعرضت لعدة طعنات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات أن الجريمة ارتكبها زوج المجني عليها، الذي عاد من ليبيا وانتظرها أمام المنزل أثناء توصيلها أبنائهما إلى المدرسة. حاول التوسل إليها للعودة لمنزل الزوجية، لكنها رفضت، فباغتها بعدة طعنات أسفرت عن وفاتها فورًا أمام أعين أبنائهما، في مشهد صادم أثار غضب الأهالي.