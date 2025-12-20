الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لنقل وبث فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفعاليات الرياضية الكبرى أمام المواطنين داخل منشآت شبابية آمنة ومجهزة.

تجهيز مراكز شباب لبث مباريات الأمم الأفريقية

وتشمل خطة بث المباريات 28 مركز شباب بمختلف الأحياء، حيث يجرى النقل في نطاق حي وسط بمراكز شباب "أبيس 10، الحرية، النصر، الشلالات، والسيوف"، وحي شرق بمراكز "أبيس 2، والظاهرية"، وحي الجمرك بمركز شباب الأنفوشي، وحي غرب بمركز شباب كرموز، وحي العجمي بمركزي شباب "الدخيلة ومبارك".

وتشمل الخطة مراكز شباب "بهيج، برج العرب الجديد، الصفوة، الشهيد مهيد، وبرج العرب القديم" بنطاق مركز ومدينة برج العرب، إضافة إلى مراكز شباب "العمراوي، خورشيد، المنتزه، السيوف 2، طوسون، الحرمين، والمعمورة" بحي المنتزه ومراكز شباب الناصرية، العامرية، الجزائر، أحمد عرابي، وعبد القادر" بحي العامرية.

دعم الأنشطة الرياضية في الإسكندرية

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن نقل فعاليات البطولة بمراكز الشباب يأتي دعمًا للأنشطة الرياضية، وتعزيزًا لدور مراكز الشباب المجتمعي، وإتاحة الفرصة للشباب والأسر لمتابعة المباريات في أجواء تنظيمية وآمنة تعكس اهتمام الدولة بالرياضة والشباب.

يشار إلى أن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تُقام في ست مدن مغربية هي الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس، وطنجة، في أول استضافة للمملكة المغربية للبطولة منذ نسخة عام 1988، وسط متابعة جماهيرية كبيرة للحدث الكروي الأهم على مستوى القارة.

مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب ثم غانا بأربعة ألقاب، بينما حصد كل من ساحل العاج ونيجيريا اللقب ثلاث مرات، كما ينفرد المنتخب المصري بكونه الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ27 مشاركة وخوض 107 مباريات.