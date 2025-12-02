رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد كسح أمطار نوة قاسم -صور

بـ 47 مقرًا انتخابيًا.. الإسكندرية تستعد لإعادة انتخابات دائرة الرمل غدًا

مخزن العكرشة يتحول إلى رماد ويحصد أرواح شخصين.. ماذا جرى في الخانكة؟

رئيس جامعة المنيا يشارك في أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي

أجرى المهندس سامى قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة شملت أحياء وسط والعامرية والعجمي، وذلك لمتابعة تمركزات فرق الطوارئ واستعدادات معدات شفط وتصريف مياه الأمطار.

تحقيق السيولة المرورية

وشدد رئيس الشركة على رفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل الفوري للتعامل مع أي تجمعات مياه، والتواجد المستمر للفرق الميدانية على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع قنديل، أعمال التطهير بنطاق المناطق الثلاث، موجهاً بتعزيز المعدات في النقاط الحيوية والتنسيق الكامل مع غرف العمليات بالمحافظة لرفع كفاءة منظومة الطوارئ.

هطول أمطار على الإسكندرية

كانت أحياء متفرقة من الإسكندرية تعرضت، صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة قاسم.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 21 درجة مئوية للعظمى، و19 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 10 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 67%.

أكثر نوات الشتاء ضراوة

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "قاسم" رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، إذ تعد أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.