تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق بني هلال الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز منيا القمح، والذي يمتد لمسافة 2 كيلومتر وبمتوسط عرض 11.5 متر لكل اتجاه، وبتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ، أن المشروع يأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة طريق أبو حاكم ميت أبو علي طحلة بردين، مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح، وصولاً لنزلات الطريق الإقليمي، بإجمالي أطوال تصل إلى 19 كيلومترًا وبتكلفة 140 مليون جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمة المرورية وتعزيز عناصر الأمان على الطرق.



وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح من المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، الذي أكد أنه تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة 1.2 كيلومتر في الاتجاهين اليوم، مع تكثيف ورديات العمل لضمان الالتزام بالجدول الزمني ودخول الطريق الخدمة في أسرع وقت، حيث تتم الأعمال بالتعاون بين مديرية الطرق وجهاز تعمير سيناء.



وفي سياق متصل، أعلن أشرف عامر، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، الانتهاء من تركيب 154 عمود إنارة جديد على جانبي الطريق ببني هلال، بتكلفة مليون جنيه، لتعزيز مستوى الإضاءة والسلامة المرورية ليلاً.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.