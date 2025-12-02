لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي بعد ملامسة غسالة ملابس منزله بإحدى قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة أبو المطامير، إخطارًا من المستشفى العام، بوصول الطفل مالك عبد المنعم حامد، 3 أعوام، مقيم عزبة العطارين التابعة لقرية مالونا بنطاق المركز جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي داخل المنزل.

بالانتقال والفحص وبسؤال أسرة المجنى عليه، كشفوا أنه أثناء لهو الطفل فى المنزل لامس الغسالة الكهربائية، مما تسبب في إصابته بصعق كهربائى ووفاته فى الحال، ولم يشتبهوا فى وفاته جنائياً أو يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.